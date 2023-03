Rubano | “Incontro con ministro Schillaci per valorizzare personale medico sanitario”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa mattina ho incontrato ildella Salute Orazioche ringrazio nuovamente per la disponibilità e l’attenzione riservata alle questioni da me sottoposte alla sua attenzione. Al, ho rappresentato la necessità urgente diildal punto di vista economico, punto che ilha condiviso pienamente e sul quale ha garantito un intervento a breve, probabilmente già dal mese di aprile, attraverso un provvedimento ad hoc”. Lo dichiara in una nota Francesco, deputato di Forza Italia. “L’è stata anche l’occasione per un nuovo focus con ilsulla drammatica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cristinascarfia : RT @marcobreso: Dopo le resistenze alle deroghe sul divieto di import di gomma russa (introdotte per andare incontro alle richieste italian… - marcobreso : Dopo le resistenze alle deroghe sul divieto di import di gomma russa (introdotte per andare incontro alle richieste… -

Giovedì 23 marzo 2023, alle ore 20.45 nella sala riunioni della Biblioteca di, è proposta, in occasione del mese dedicato alla consapevolezza dell'endometriosi, una serata di sensibilizzazione su questa patologia molto frequente, che colpisce circa il 10 - 15% delle ...Ma non solo, si introducono nelle aziende, spesso magari situate in luoghi isolati ei mezzi ... L', dal titolo efficace ed esplicativo "Campagna Sicura!" , a cura del Comando ...Sabato 11 marzo 2023 alle ore 16 presso il Centro Sociale Anziani - Via della Provvidenza 148 a Sarmeola, in occasione della giornata internazionale dedicata alla donna è stata organizzata una ...

Rubano: “Incontro con ministro Schillaci per valorizzare personale ... anteprima24.it

Giovedì 23 marzo 2023, alle ore 20.45 nella sala riunioni della Biblioteca di Rubano, è proposta, in occasione del mese dedicato alla consapevolezza dell’endometriosi, una serata di sensibilizzazione ...Le rubano l'auto mentre è al lavoro in ospedale: "Quando avrete bisogno vi curerò, ma resterete dei piccoli uomini" ...