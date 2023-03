Rubano 148 zaini di Dior del valore di 450mila euro | arrestati due pregiudicati

Sono finiti in manette due pregiudicati che fingendosi corrieri hanno rubato in una ditta di Trezzano sul Navigliozaini di lusso del valore di 450mila euro.zaini di lusso fingendosi corrieri Nella mattinata del 2 marzo 2023 i Carabinieri della Stazione di Trezzano sul Naviglio hanno arrestato, in ...Accusati due napoletani di 33 e 36 ...Sabato 11 marzo 2023 alle ore 16 presso il Centro Sociale Anziani - Via della Provvidenzaa Sarmeola, in occasione della giornata internazionale dedicata alla donna è stata organizzata una conferenza dal titolo "Violenza di genere" strumenti legislativi a disposizione delle donne per ...

A bordo di un furgone noleggiato da un prestanome, si erano presentati ai cancelli di una ditta specializzata facendosi consegnare 148 zaini dal valore di tremila euro ciascuno ...Arrestati, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura, due uomini, pregiudicati di 33 e 36 anni, napoletan ...