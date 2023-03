Eludendo il controllo degli addetti, impegnati ad ultimare le pratiche per la spedizione, hanno caricato a bordo del proprio furgone 35 colli contenenti complessivamentezaini marchiati 'Dior' ...Sono finiti in manette due pregiudicati che fingendosi corrieri hanno rubato in una ditta di Trezzano sul Navigliozaini di lusso del valore di 450mila euro.zaini di lusso fingendosi corrieri Nella mattinata del 2 marzo 2023 i Carabinieri della Stazione di Trezzano sul Naviglio hanno arrestato, in ...Accusati due napoletani di 33 e 36 ...

Milano, rubano 148 zaini di "Dior" del valore di 450mila euro: arrestati due pregiudicati Gazzetta del Sud

Eludendo il controllo degli addetti, impegnati ad ultimare le pratiche relative alla spedizione, hanno caricato a bordo del proprio furgone 35 colli contenenti complessivamente 148 zaini, dal valore ...A bordo di un furgone noleggiato da un prestanome, si erano presentati ai cancelli di una ditta specializzata facendosi consegnare 148 zaini dal valore di tremila euro ciascuno ...