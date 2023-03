Rottamazione delle cartelle esattoriali | saldo e stralcio | pace fiscale | nasce il Club dell' associazione Oltre Quota per offrire un aiuto gratuito alla piccola e media impresa

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Grazie ad un gruppo di esperti, iloffre ai piccoli e medi imprenditori un'analisi gratuitapendenze con il fisco e unper regolarizzare la propria posizione. Milano, 10 marzo 2023.è un'senza scopo di lucro,che, attraverso il, organizza una serie di incontri gratuiti- a numero chiuso - per verificare le pendenze con il fisco e trovare insieme le soluzioni migliori per risolverle. Nato dall'esperienza dei suoi soci fondatori Claudia Pozzi, Albina Gabellini, Maurizio Salin, Piercarlo Borgogelli Ottaviani, Gianfranco Serra e Libero Fusi, ilriunisce al proprio interno un'ampia gamma di professionisti e partners con lo scopo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : CIVITAVECCHIA – Dopo la comparsa sugli organi d’informazione di alcuni articoli sul tema dello “stralcio” e/o rotta… - Etrurianews : CIVITAVECCHIA – Dopo la comparsa sugli organi d'informazione di alcuni articoli sul tema dello 'stralcio' e/o rotta… - RisolutoOnline : L'amministrazione Termine dice no alla rottamazione delle vecchie cartelle dei tributi locali prevista dal 'Millepr… - Adiconsumvr : Rottamazione delle cartelle esattoriali - davcec : Rottamazione delle cartelle esattoriali -

"Poi c'è il tema della discontinuità: il votoprimarie è un'importante richiesta di ... Rinnovamento e non, una pratica che abbiamo conosciuto in altre epoche e che ha segnato l'...CIVITAVECCHIA " Dopo la comparsa sugli organi d'informazione di alcuni articoli sul tema dello 'stralcio' e/ocartelle emesse da AgenziaEntrate e Riscossione (ADER), l'assessore a Bilancio e Tributi Francesco Serpa fa il punto della situazione: "Credo sia il caso di fare chiarezza". ...La scadenza della prima e della seconda rata dellacoincidono con il pagamentoimposte sui redditi (saldo di giugno e acconto di novembre). E questo porta il contribuente che non è ...

Tregua fiscale 9: quarta edizione della procedura di rottamazione FiscoOggi

CIVITAVECCHIA – Dopo la comparsa sugli organi d’informazione di alcuni articoli sul tema dello “stralcio” e/o rottamazione delle cartelle emesse da Agenzia delle Entrate e Riscossione (ADER), ...“Le agevolazioni relative alla cosiddetta rottamazione-quater dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate e Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 non si applicano alle ingiunz ...