Rotary Milano Internazional Net, uno slalom gigante come il cuore (Di venerdì 10 marzo 2023) Manca meno di un mese al secondo appuntamento del progetto "In campo con il cuore" portato avanti dal Rotary Club meneghino International Net. L'iniziativa, già supportata dal Presidenza del Consiglio Comunale di Milano, prevede una serie di appuntamenti sportivi aperti al pubblico il cui ricavano viene devoluto per l'acquisto di defibrillatori di ultima generazione con cui rendere cardio-protetto il capoluogo lombardo. Il primo defibrillatore è stato regalato a Natale alla Polizia di Stato, consegnato dal presidente Chiara Giudici proprio nelle mani del Questore Giuseppe Petronzi che ha accolto con grande favore tutto il progetto del Club. Il prossimo appuntamento a calendario è per il 18 marzo, presso Aprica. Si tratta di una gara di sci amatoriale (€ 35,00 a persona), una giornata sulla neve ricca di sorprese e premi che vedrà ...

