Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ronaldo furioso con i compagni: guardate la reazione! VIDEO: Cristiano Ronaldo non ci sta proprio a perdere. Il cam… - Italia_Notizie : Ronaldo furioso, esce scalciando le bottiglie dopo la sconfitta - Sport_Fair : #CristianoRonaldo furioso L'#AlNassr perde e i tifosi cantano #Messi, Messi, Messi La reazione del calciatore port… - Luxgraph : Ronaldo furioso, esce scalciando le bottiglie dopo la sconfitta #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - antoniorosato72 : Cristiano Ronaldo furioso per la sconfitta dell'Al Nassr: se la prende con i compagni e calcia via delle bottigliet… -

Cristiano. Si trova in Arabia Saudita, non sulla luna, ma quando gioca a calcio non c'è niente di più serio. E così, come mostrano molti video diventati virali sui social network, il campione ...Cristianoe il suo Al Nassr sconfitti dall'Al Ittihad nel big match del campionato arabo. Un k.o. che porta con sé anche tanta rabbia e frustrazione come confermato dalla reazione dell'asso portoghese ...Cecchi Gori è ancoraper il quindicesimo posto e la discesa in cadetteria dell'anno ... e per poco non impone la sua legge anche al Camp Nou contro il Barcellona diin semifinale di ...

Cristiano Ronaldo furioso per la sconfitta dell'Al Nassr: se la prende con i compagni e calcia via delle bott… la Repubblica

Atmosfera tesa in casa Al-Nassr. Cristiano Ronaldo non ha nascosto tutta la sua rabbia dopo il big match della Saudi Professional League, contro l’Al-Ittihad FC. La squadra del calciatore portoghese ...I tifosi dell’Al-Ittihad hanno preso in giro Ronaldo tutta la partita, cantando ripetutamente il nome del suo rivale, Lionel Messi ...