Roma, ucciso il titolare di un'osteria: il presunto autore si costituisce (Di venerdì 10 marzo 2023) Un uomo di 41 anni, titolare di un'osteria, è stato ucciso nel quartiere Esquilino a Roma. Il presunto assassino, un uomo di 43 anni, si sarebbe costituito. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe sparato al titolare del locale che sarebbe stato ritrovato in un'autovettura. La pistola era accanto al corpo. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile, il Reparto Volanti e la Polizia Scientifica.

