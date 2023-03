Roma, trenta punti di sutura per Pellegrini. I tempi di recupero (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma - Grande spavento per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha passato la notte nella clinica Villa Stuart dopo il colpo alla testa che lo aveva costretto ad uscire contro la Real Sociedad. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 marzo 2023)- Grande spavento per Lorenzo. Il capitano dellaha passato la notte nella clinica Villa Stuart dopo il colpo alla testa che lo aveva costretto ad uscire contro la Real Sociedad. ...

