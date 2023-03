(Di venerdì 10 marzo 2023)laneidei. I malviventi si appostano davanti agli esercizi e, con tanto di coltello alla mano, mettono a segno il colpo al fine di approfittare della distrazione dei malcapitati per derubarli. Il modus operandi è pressoché sempre il medesimo: dietro alle proprie auto o ai carrelli della spesa i malviventi controllano la clientela, dopodiché raggiungono l’auto incustodita nelo e mettono a segno il colpo, con l’amarezza dei proprietari che solo dopo si rendono conto dell’accaduto. Risveglio choc a Rocca di Papa: forate lead almeno 100 auto in sosta (FOTO E VIDEO) La...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”. Poi t… - marattin : Questa sera a Roma @Azione_it e @ItaliaViva - con decine di operatori del settore - hanno passato 2 ore a parlare d… - ZZiliani : Una #Roma caparbia batte la Juve e torna in piena corsa #Champions . Con la #Juventus che difficilmente sarà in Ser… - TurcoMare : RT @mannocchia: Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”. Poi torna ad… - CorriereCitta : Roma, torna la truffa delle gomme squarciate: boom di casi nei parcheggi dei supermercati -

Quarto turno del prestigioso torneo " Sei Nazioni ": L' Italrugbyall'Olimpico di(sabato 11, ore 15.15). E cerca l'impresa contro il Galles ancora fermo a zero punti. Impresa possibile ma ricca di incognite. Mancherà il folletto azzurro Capuozzo (...Adesso Spatuzza è tornato in libertà, per decisione del tribunale di sorveglianza di. Come nacque quell'incontro con il collaboratore di giustizia che ha confessato anche il delitto di suo ...Domani, sabato 11 marzo alle ore 11.00 circa su La7in onda "Belli dentro Belli fuori" il programma di salute e benesserecondotto da Alessia ...di nutrizione clinica dell'Università diTor ...

TuliPark, a Roma torna il parco di tulipani da raccogliere e ammirare Roma.Com

Torna in libertà Gaspare Spatuzza Il Corriere della Sera spiega ... Un anno fa la libertà condizionata gli era stata negata dal Tribunale di sorveglianza di Roma. La Cassazione poi, adita dai suoi ...Venerdì, 10 marzo 2023 Home > aiTv > Benessere, torna domani su La7 "Belli dentro Belli fuori" Roma, 10 mar. (askanews) - Domani, sabato 11 marzo alle ore 11.00 circa su La7 torna in onda "Belli dentr ...