Roma | terribile scontro tra tre veicoli | morto 43enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ancora sangue sulle strade della Capitale. L’ennesimo sinistro è avvenuto questa mattina ed è costato la vita ad un uomo. A scontrarsi – per cause ancora in via di accertamento – tre. Sul posto per tutti i rilievi del caso la Polizia Locale che sta attualmente conducendo le indagini al fine di determinare con chiarezza la dinamica dell’incidente. Incidente sul lavoro a, operaio rimane schiacciato dai mezzi per il cemento: salvato dai Vigili del Fuoco L’incidente in via di Vermicino L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8. Siamo in via di Vermicino 324 quando – per cause in via di accertamento – tresi sono scontrati. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 43 anni. Scattato l’allarme, sono giunti sul posto i sanitari del 118 che, tuttavia, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Presenti inoltre ...