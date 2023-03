Roma-Tel Aviv | sfide comuni su difesa e Mediterraneo Parla Dreosto Lega

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il salto quantico nei rapporti bilaterali tra Italia e Israele auspicato oggi dal premier Benjamin Netanyahu passa anche dai temiti alla sicurezza e alla. Il senatore del Carroccio, segretario della commissione Affari esteri eMarco, definisce “” quelle che attendono da un latoe dall’altro Tel. Ed è proprio questo l’angolo prospettico, anche alla luce dei riverberi sullo scacchiere geopolitico globale scaturiti dal conflitto in Ucraina, da cui parte l’esponente leghista per analizzare l’incontro tra il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni e il leader israeliano. Senatore, su quali presupposti si deve incardinare la cooperazione tra Italia e Israele su sicurezza e ...

- E' andata in scena a Palazzo Piacentini sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Forum Economico per le imprese italiane che ha visto la partecipazione di oltre 50 rappresentanti ...... che oggi è a, tutta la mia solidarietà. Noi siamo dalla parte di chi difende la libertà'. Lo ... Gennaro Sangiuliano, in seguito all'attacco terroristico all'esterno di un bar diAviv.Il bersaglio fu l'ambasciata di. Gli attentatori che arrivarono daAviv ebbero l'assistenza di alcuni ebrei romani. E, secondo alcune testimonianze, di alcuni noti neo - fascisti, tra cui ...

Israele, Giansanti: solida collaborazione di Confagricoltura nei ... Confagricoltura

Non solo, ma nelle scorse ore un attentatore ha aperto il fuoco a Tel Aviv ferendo tre passanti in quello che è stato catalogato come un nuovo attacco terroristico in territorio israeliano. Il suo ...E ancora: l'energia. Qui a dominare sullo sfondo è il progetto East-Med-Poseidon, il gasdotto nel Mediterraneo orientale che Roma e Tel Aviv vorrebbero costruire e che sconta ritardi e tanti freni, ...