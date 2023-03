Roma, stop alle barche nel lago di Villa Borghese: per il TAR il servizio è abusivo (Di venerdì 10 marzo 2023) . Verrà detto “stop”, almeno temporaneamente, al servizio barche all’interno del lago di Villa Borghese. Il servizio molto amato dai turisti, infatti, sarebbe risultato abusivo secondo le indagini portate avanti dal TAR. Il cavillo sarebbe tutto di natura burocratica, in una dinamica cui il gestore dell’attività si starebbe già difendendo per tutelare il servizio all’interno della nota Villa Romana. stop alle barchette di Villa Borghese a Roma Il TAR è chiaro sulla faccenda: “Il servizio deve passare a bando di gara al Comune di Roma”. Pazienza se, quelle delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) . Verrà detto “”, almeno temporaneamente, alall’interno deldi. Ilmolto amato dai turisti, infatti, sarebbe risultatosecondo le indagini portate avanti dal TAR. Il cavillo sarebbe tutto di natura burocratica, in una dinamica cui il gestore dell’attività si starebbe già difendendo per tutelare ilall’interno della notana.tte diIl TAR è chiaro sulla faccenda: “Ildeve passare a bando di gara al Comune di”. Pazienza se, quelle delle ...

