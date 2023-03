Roma, silenzio stampa per due partite. E tornano le le manette di Mou su Instagram (Di venerdì 10 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 10 marzo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 10 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : SILENZIO STAMPA DELLA #ASROMA Come forma di protesta per la squalifica di due giornate di #Mourinho, la Roma ha de… - sportface2016 : La #Roma è furiosa per la decisione di confermare la squalifica a #Mourinho: da oggi entra in silenzio stampa. Con… - sportface2016 : +++La #Roma entra in silenzio stampa: con #Sassuolo e #Lazio non parlerà nessuno dei tesserati+++ #Mourinho - sassuolonews : Tragedia Cutro: minuto di silenzio in Roma-Sassuolo e su tutti i campi - playroma : ?? La Roma non ci sta: silenzio stampa fino al Derby -