Roma-Real Sociedad, paura all'Olimpico: tifoso spagnolo perde un dito (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma – Un brutto episodio è avvenuto all'Olimpico la scorsa serata, in occasione dell'andata degli ottavi di Europa League tra Roma e Real Sociedad. Un tifoso spagnolo di 50 anni, infatti, avrebbe subito l'amputazione della falange nel tentativo di aggrapparsi ad una grata. Secondo le prime ricostruzioni il 50enne, in stato di ebrezza, si sarebbe aggrappato a una grata prima di perdere l'equilibrio e vedersi amputare un dito, probabilmente a causa della fede. A ritrovare il dito sarebbe stata…la moglie. Le forze dell'ordine sono intervenute per soccorrere l'uomo, prima del trasferimento al Gemelli dove ha subito un immediato intervento chirurgico. Foto: Twitter @RealSociedad

