(Di venerdì 10 marzo 2023) Durante, partita di andata degli ottavi di Europa League, le telecamere hanno ripreso i due centrocampisti giallorossi uno di fronte all’altro. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di Mourinho per 2-0 e il primo gol è un sacrilegio per gli amanti del possesso palla: “Brutto colpo per i benpensanti che ci hanno ammorbato perché domenica sera in-Juventus non hanno visto millemila passaggi inutili. Stasera all’Olimpico si è consumato un altro affronto: laha segnato il primo con un contropiede in tre tocchi: da Mancini a Dybala poi ad Abraham (tutto in verticale, orrore!), palla al centro per El Shaarawy e gol.” La discussione fra i due è avvenuta a metà dele,la ricostruzione che ne fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Per la Roma 7 partite giocate nel 2023 all'Olimpico. 7 vittorie, 11 gol fatti, zero subiti. Solidità difensiva e o… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - OfficialASRoma : ??? Ci sono ancora pochi biglietti disponibili per Roma-Real Sociedad! Vieni all'Olimpico! - napolista : Roma-Real Sociedad, faccia a faccia fra Matic e Cristante nel secondo tempo L’episodio è successo tra 60' e il 70'… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: EUROPA LEAGUE | Roma batte Real Sociedad 2-0. RetI di El Shaarawy e Kumbulla. #ANSA -

Dopo la Juventus , laSociedad . In pochi giorni laha rimesso le cose a posto in campionato e in coppa, vede la Champions e vede pure i quarti di finale di Europa League. Euforia alle stelle tra i tifosi ...Sembra un film horror: terribile incidente per un tifoso basco dellaSociedad prima della gara di Europa League con laallo stadio Olimpico : aggrappandosi a una grata, il 50enne spagnolo, con una dinamica ancora da chiarire, ha subito l'amputazione netta ......si è qualificata alla Coppa Italia come prima classificata del girone C al termine dell'andata e nei quarti di finale ha superato 89 - 50 la Luiss. Quella di sabato sarà la quarta sfida tra...

(Adnkronos) - Apprensione in casa Roma: Lorenzo Pellegrini ieri è stato costretto a lasciare il campo nella sfida contro la Real Sociedad in Europa League. Il capitano giallorosso è rimasto vittima di ...C'è il Sassuolo di Alessio Dionisi sul cammino della Roma verso la qualificazione in Champions. I giallorossi hanno dimenticato il passo falso di Cremona battendo la Juventus in campionato e la Real S ...