Roma - Real Sociedad 2 - 0 | le pagelle | da Matic qualità e idee

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - OfficialASRoma : ??? Ci sono ancora pochi biglietti disponibili per Roma-Real Sociedad! Vieni all'Olimpico! - OfficialASRoma : ??? Cancelli aperti dalle 16:15! ??? Ci vediamo oggi pomeriggio all'Olimpico! Tutte le info - infoitsport : Roma, festa Real. Mourinho: “Vinto con il sacrificio di tutti” - ASRomaNews7494 : RT @PatrickASRfan: Ma ci rendiamo conto della professionalità di Nemanja? Ricordo ancora la sua prima conferenza stampa, quando disse pub… -

- Brutto incidente per un tifoso basco dellaSociedad nel prepartita del match di Europa League con la: aggrappandosi a una grata, il 50enne spagnolo, con una dinamica ancora da ...Sembra semplice vero C'è anche un pizzico di fortuna, compreso il ripescaggio di Kumbulla, ma non è un caso se laall'Olimpico ormai vinca sempre e sempre senza subire gol. Ora può puntare ...Laieri è stata squadra, gruppo, forza : non ha permesso allaSociedad di giocare il calcio che le è proprio e ha saputo colpire nei momenti giusti. Rui Patricio ha effettuato una mezza ...

I voti ai giallorossi di Mourinho nella gara di Europa League vinta contro gli spagnoli: bravo Kumbulla, brillano Karsdorp ed El Shaarawy ...ROMA - Brutto incidente per un tifoso basco della Real Sociedad nel prepartita del match di Europa League con la Roma: aggrappandosi a una grata, il 50enne spagnolo, con una dinamica ancora da ...