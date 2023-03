Roma | prova di forza in Europa

(Di venerdì 10 marzo 2023) Lavince una partita complicata sulla carta contro la Real Sociedad: una vera e propriadidei giallorossi Lavince una partita complicata sulla carta contro la Real Sociedad: una vera e propriadidei giallorossi. Mourinho ipoteca i quarti di finale e in questo 2023, tolta la sconfitta di Cremona, sta raccogliendo i frutti di un lavoro importante iniziato nella passata stagione. Superare la Juventus e poi fare una gran partita in, vuol dire anche aver fatto un passo importante di mentalità. Il mano di Mou si vede eccome e ora i quarti sono lì a un passo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Un’eccellente prova quella dei giallorossi che accedono così ai quarti di finale: tra una settimana il ritorno a Sa… - forzaroma : Roma, prova di forza. Mou non si ferma e ipoteca i quarti #ASRoma #romarealsociedad #UEL - romanewseu : #Roma, prova di forza contro la #RealSociedad: #Mourinho non si ferma e ipoteca i quarti ? - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Un’eccellente prova quella dei giallorossi che accedono così ai quarti di finale: tra una settimana il ritorno a San Seba… - lisanonmarialu1 : @AndreaDianetti Ma tranquillo, prova ad attraversare Genova da levante a ponente (ed è grande 1/4 di Roma) -

Dall'altro Meloni chea rispondere a tutti, in un crescendo di voci che si accavallano con la ...Chigi farà sapere che la premier inviterà nelle prossime ore i familiari delle vittime a. Un ...Il quartiere diè un 'paese' globalizzato, dove gli abitanti storici si chiamano per nome ... c'è da crederci, è solo una...Un banco diimportante con l'Inter che non hai mai battuto nei 6 scontri perdendo ben 5 volte ...sei punti con il solo Lecce leggermente più avvantaggiato con 3 punti di vantaggio sulla...

Roma, prova di forza. Mou non si ferma e ipoteca i quarti ForzaRoma.info

Matic e Cristante protagonisti di una discussione in campo a metà secondo tempo di Roma-Real Sociedad: cosa è successo tra i due compagni di squadra ...Grande prova della Roma che all’Olimpico vince per 2-0 contro la Real Sociedad nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League e avvicina i quarti di finale. Al 13’ la sblocca El Shaarawy, ...