Roma | pestarono e rapinarono bengalese su un autobus | arrestati tre ragazzi tra cui due 17enni Contestato l’odio razziale

(Di venerdì 10 marzo 2023) Rapina aggravata, lesioni personali commesse con finalità di discriminazione e odio. Soni i reati ai tre componenti di un commando – tra cui due minori – che lo scorso 13 novembre aggredì un cittadinosu un. La vittima fu prima insultata e poi colpita a calci e pugni. Per i tre autori del pestaggio. 23 e 17 anni, è arrivata un’ordinanza di custodia cautelare eseguita daii carabinieri a Rom. Gli arresti sono stati effettuati dai militari del comando diPiazza Venezia. Le indagini sono state coordinate procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dalla procura per i minori. I carabinieri erano intervenuti a piazza d’Aracoeli in soccorso di un uomo di origini bengalesi che senza un apparente motivo era stato prima offeso, poi picchiato ed infine derubato da un gruppo di, ...

