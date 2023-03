Roma, per Pellegrini 30 punti di sutura alla testa: salta il Sassuolo (Di venerdì 10 marzo 2023) Lorenzo Pellegrini fuori contro il Sassuolo. Dopo la bruttissima botta alla testa contro la Real Sociedad, al centrocampista e capitano della Roma sono stati applicati 30 punti di sutura sulla ferita lacero-contusa nella zona frontale-parietale. Lunedì, come riferisce Sky Sport, sarà sottoposto a ulteriori controlli. Mourinho spera di recuperarlo per il ritorno contro gli spagnoli, intanto finisce ko anche Andrea Belotti, che ha riportato una frattura del polso: anche lui out contro i neroverdi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Lorenzofuori contro il. Dopo la bruttissima bottacontro la Real Sociedad, al centrocampista e capitano dellasono stati applicati 30disulla ferita lacero-contusa nella zona frontale-parietale. Lunedì, come riferisce Sky Sport, sarà sottoposto a ulteriori controlli. Mourinho spera di recuperarlo per il ritorno contro gli spagnoli, intanto finisce ko anche Andrea Belotti, che ha riportato una frattura del polso: anche lui out contro i neroverdi. SportFace.

