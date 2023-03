Roma, paura per Pellegrini: 30 punti di sutura per il capitano giallorosso (Di venerdì 10 marzo 2023) La Roma si conferma in grande forma, in Italia e Europa. La squadra di Josè Mourinho è reduce da due risultati importantissimi e prestazioni all’altezza, prima la vittoria in campionato contro la Juventus e poi il 2-0 nella gara d’andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. La qualificazione ai quarti è più vicina, i giallorossi dovranno gestire il vantaggio al ritorno. Momenti paura per Lorenzo Pellegrini, capitano della squadra di Mourinho. Il centrocampista è stato costretto a fermarsi a causa di una brutta ferita alla testa. Il problema è serio, Pellegrini ha riportato addirittura 30 punti di sutura e sarà costretto a saltare la prossima partita contro il Sassuolo. La Roma spera di recuperarlo per la partita di ritorno contro gli ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) Lasi conferma in grande forma, in Italia e Europa. La squadra di Josè Mourinho è reduce da due risultati importantissimi e prestazioni all’altezza, prima la vittoria in campionato contro la Juventus e poi il 2-0 nella gara d’andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. La qualificazione ai quarti è più vicina, i giallorossi dovranno gestire il vantaggio al ritorno. Momentiper Lorenzodella squadra di Mourinho. Il centrocampista è stato costretto a fermarsi a causa di una brutta ferita alla testa. Il problema è serio,ha riportato addirittura 30die sarà costretto a saltare la prossima partita contro il Sassuolo. Laspera di recuperarlo per la partita di ritorno contro gli ...

