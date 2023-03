Roma, Mourinho: ‘Dionisi a casa tranquillo a bere…’ (Di venerdì 10 marzo 2023) Jose Mourinho, dopo la vittoria della sua Roma sulla Real Sociedad in Europa League, si concede una battuta sul prossimo avversario in campionato:... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Jose, dopo la vittoria della suasulla Real Sociedad in Europa League, si concede una battuta sul prossimo avversario in campionato:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - OfficialASRoma : ?? Mourinho Cam ?? ?? Avete avuto tutti la stessa reazione composta vero? ?? DAJE ROMA! #RomaJuve - DiMarzio : #UEL | @OfficialASRoma, le parole di Josè #Mourinho dopo la vittoria contro la #RealSociedad - Harvel98 : RT @OfficialASRoma: ?? Mourinho Cam ?? ?? Avete avuto tutti la stessa reazione composta vero? ?? DAJE ROMA! #RomaJuve - Vincentand2 : @pisto_gol Avrei espulso per 2-3 giornate anche Mourinho! In ogni santa partita rompe le palle agli arbitri.. è mol… -