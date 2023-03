Roma, Manuel Costa, titolare dell'Osteria degli Artisti, ucciso a colpi pistola: un uomo si è costituito (Di venerdì 10 marzo 2023) Omicidio questa sera a Roma. Ad essere ucciso Manuel Costa, 41 anni, titolare dell'Osteria degli Artisti in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino. Un uomo di 43 anni, originario di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 10 marzo 2023) Omicidio questa sera a. Ad essere, 41 anni,in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino. Undi 43 anni, originario di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... manuel_y_jesus_ : RT @localteamtv: Roma, protesta dei cittadini israeliani contro Netanyahu e per la democrazia in Israele #Israele #Netanyahu #democrazia #l… - _hollandscurls : io che mi ostino a portare lego manuel da milano a roma pensando che forse potrei consegnarlo a dami gavi mi faccio… - dipingolanotte : Dio beato benedetto che non faccio filosofia all'uni MA MANUEL A FARE ARTE A ROMA QUANDOOOO - Manuel_Real_Off : RT @MicheleGalvani: A #Roma oggi è arrivato il primo cassonetto unico: raccoglie 14 tipologie di #rifiuti. Eccolo. - manuel_jesus17 : RT @RealSociedad: ???? Buongiorno, Roma! #WeareReal | #UEL | #AurreraReala -