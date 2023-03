Roma, lo trovano in cella con una corda al collo: detenuto muore suicida al Regina Coeli (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma. Si è tolto la vita questa mattina un giovane detenuto italiano di 32 anni. I fatti sono avvenuti nel carcere laziale di Regina Coeli nel quale il detenuto era recluso a seguito della condanna per omicidio ed incendio che costò la vita ad un pensionato. Questa mattina, il 32enne ha deciso di farla finita impiccandosi nella sua cella, dove si trovava da solo. A comunicare l’accaduto il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Si è svegliato il detenuto che dormiva da 4 mesi nel carcere di Regina Coeli detenuto muore impiccato al Regina Coeli Un drammatico episodio quello che si è verificato questa mattina presso il carcere di Regina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023). Si è tolto la vita questa mattina un giovaneitaliano di 32 anni. I fatti sono avvenuti nel carcere laziale dinel quale ilera recluso a seguito della condanna per omicidio ed incendio che costò la vita ad un pensionato. Questa mattina, il 32enne ha deciso di farla finita impiccandosi nella sua, dove si trovava da solo. A comunicare l’accaduto il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Si è svegliato ilche dormiva da 4 mesi nel carcere diimpiccato alUn drammatico episodio quello che si è verificato questa mattina presso il carcere di...

