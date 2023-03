Roma, iniziata udienza ricorso squalifica Mourinho: presente lo Special One (Di venerdì 10 marzo 2023) È iniziata alle 14:30 l’udienza alla Corte sportiva d’appello sul ricorso della Roma contro le due giornate di squalifica inflitte a José Mourinho per il diverbio a Cremona col quarto uomo Serra. Il portoghese è arrivato in via Campania insieme ai legali del club giallorosso quasi un’ora prima dell’inizio dell’audizione. Ritenendo necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di indagine da parte della Procura Federale, la Corte dispose lo scorso 4 marzo una sospensiva sull’efficacia della sanzione fino all’udienza di rinvio. Nei prossimi due match di Serie A la Roma sfiderà Sassuolo e Lazio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Èalle 14:30 l’alla Corte sportiva d’appello suldellacontro le due giornate diinflitte a Joséper il diverbio a Cremona col quarto uomo Serra. Il portoghese è arrivato in via Campania insieme ai legali del club giallorosso quasi un’ora prima dell’inizio dell’audizione. Ritenendo necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di indagine da parte della Procura Federale, la Corte dispose lo scorso 4 marzo una sospensiva sull’efficacia della sanzione fino all’di rinvio. Nei prossimi due match di Serie A lasfiderà Sassuolo e Lazio. SportFace.

