(Di venerdì 10 marzo 2023) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, lanon ha preso bene – per usare un eufemismo – la conferma delle due giornate diper il suo allenatore, José, da parte della Corte sportiva d’appello. Il club giallorosso, scrive il quotidiano sportivo, è furioso per la decisione. Ed ha in mente unaufficiale: nessun tesserato parlerà né prima né dopo le, ovvero leche non vedrannoin panchina. I giocatori e i dirigenti dellaparleranno invece davanti alle telecamere in occasione della gara Uefala Real Sociedad. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport. “Laè furiosa per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : SILENZIO STAMPA DELLA #ASROMA Come forma di protesta per la squalifica di due giornate di #Mourinho, la Roma ha de… - sportface2016 : +++La #Roma entra in silenzio stampa: con #Sassuolo e #Lazio non parlerà nessuno dei tesserati+++ #Mourinho - MessaggeroSport : Roma in silenzio stampa per protesta: nessun tesserato parlerà nelle gare contro Sassuolo e Lazio - ilmessaggeroit : Roma in silenzio stampa per protesta: nessun tesserato parlerà nelle gare contro Sassuolo e Lazio - napolista : #Roma in silenzio stampa nelle gare con Sassuolo e Lazio per protesta contro la squalifica di #Mourinho Nessun tes… -

La risposta è netta:con tutti i media. Così la, compattamente, reagisce alla conferma della squalifica per due turni che la Corte Sportiva d'Appello oggi ha confermato. La società giallorossa, soprattutto ...Il ricorso di José Mourinho è stato respinto. Confermate le due giornate di squalifica per l'allenatore portoghese che non sarà sulla panchina dellacontro Sassuolo e Lazio. La Corte Sportiva d'Appello non ha fatto sconti allo Special One dopo l'espulsione subita contro la Cremonese il 28 febbraio scorso. Troppo gravi le espressioni e le ...Lada oggi e fino al derby del 19 marzo sarà instampa in occasione dei pre e post partita delle gare contro Sassuolo e Lazio. E' la protesta del club giallorosso dopo che la Corte sportiva ...

Roma in silenzio stampa dopo respingimento ricorso per Mourinho ... Agenzia ANSA

Il club giallorosso in silenzio stampa dopo la conferma delle due giornate di squalifica per Mourinho, ribadite oggi dalla Corte d’Appello della Figc ...(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La Roma da oggi e fino al derby del 19 marzo sarà in silenzio stampa in occasione dei pre e post partita delle gare contro Sassuolo e Lazio. E' la protesta del club giallorosso ...