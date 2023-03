Roma in silenzio stampa e furiosa | con Sassuolo e Lazio non parlerà nessuno

(Di venerdì 10 marzo 2023) A seguito della conferma delle due giornate di squalifica a Josè Mourinho, laentra da oggi in. La decisione è stata presa dalla società giallorossa per mandare un segnale di protesta ed esprimere la propria vicinanza all’allenatore, e sarà adottata per prima e dopo le gare contro. In forma di protesta, in concomitanza con i prossimi due match di campionato, nessun tesserato, dirigente e membro dello staff tecnicoai media, né prima, né dopo le partite. La decisione non riguarderà invece la partita di Europa League di ritorno degli ottavi contro la Real Sociedad in segno di rispetto alla Uefa. SportFace.

Per questo dal club è arrivata la decisione di protestare con un silenzio stampa di due giornate di campionato. Nessun tesserato quindi parlerà nel pre o nel post partita delle gare contro Sassuolo e Lazio.