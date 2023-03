Roma in silenzio stampa dopo respingimento ricorso per Mourinho (Di venerdì 10 marzo 2023) La Roma da oggi e fino al derby del 19 marzo sarà in silenzio stampa in occasione dei pre e post partita delle gare contro Sassuolo e Lazio. E' la protesta del club giallorosso dopo che la Corte ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Lada oggi e fino al derby del 19 marzo sarà inin occasione dei pre e post partita delle gare contro Sassuolo e Lazio. E' la protesta del club giallorossoche la Corte ...

