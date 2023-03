Roma in emergenza | 30 punti di sutura alla testa per Pellegrini | frattura al polso per Belotti

(Di venerdì 10 marzo 2023) Grande spavento per il capitano dellaLorenzo Pellegrin. Il capitano dellaha passato la notte nella clinica Villa Stuart dopo il colpoche lo aveva costretto ad uscire contro la Real Sociedad.aveva due ferite molto profonde sul lato destro della fronte, una verticale e una orizzontale che hanno richiesto trenta. Il giocatore è stato dimesso in tarda mattinata e dovrà sottoporsi lunedì a nuovi accertamenti dopo che fortunatamente Tac e risonanza magnetica hanno dato esito negativo.salterà i prossimi impegni dellacontro il Sassuolo e rischia anche di non giocare il ritorno di Europa League a San Sebastián. Anche l’attaccante Andreaha rimediato una ...

Esce con le ossa rotte la Roma dopo il successo in Europa League contro il Real ... José Mourinho rischia di arrivare in piena emergenza alla sfida di domenica con il Sassuolo, inoltre dovrà fare a ...Mourinho – Asromalive.it Adesso è ufficiale: il giocatore, così come riportato dalla Roma, ha subito “una frattura al quarto metacarpo della mano destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a ...