Roma | esami per Pellegrini | escluse fratture o lesioni

Nello scontro con Zubeldia nel secondo tempo di Roma-Real Sociedad, Lorenzo Pellegrini ha riportato una ferita lacero contusa in zona fronto-parietale, che ha reso necessaria una sutura. Il numero 7 si è sottoposto a controlli che hanno escluso fratture o lesioni. Diego Llorente, uscito all'intervallo, ha invece accusato un fastidio all'adduttore sinistro. La ripresa degli allenamenti della squadra è in programma domani alle 12.

