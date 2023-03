Roma, da Pellegrini a Belotti: le condizioni dopo gli infortuni (Di venerdì 10 marzo 2023) Le ultime novità sulle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti dopo la gara di Europa League Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti dopo la vittoria per 2-0 nella gara d’andata di Europa League contro la Real Sociedad. Per l’attaccante è stata riscontrata la rottura del polso, un infortunio che sicuramente non gli permetterà di essere a disposizione di Mourinho nella prossima gara di Serie A. Stesso discorso per Pellegrini, dimesso oggi dall’ospedale con 30 punti di sutura alla testa. Il capitano della Roma è in dubbio anche per la sfida di ritorno di Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Le ultime novità sullefisiche di Lorenzoe Andreala gara di Europa League Arrivano novità importanti sullefisiche di Lorenzoe Andreala vittoria per 2-0 nella gara d’andata di Europa League contro la Real Sociedad. Per l’attaccante è stata riscontrata la rottura del polso, uno che sicuramente non gli permetterà di essere a disposizione di Mourinho nella prossima gara di Serie A. Stesso discorso per, dimesso oggi dall’ospedale con 30 punti di sutura alla testa. Il capitano dellaè in dubbio anche per la sfida di ritorno di Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

