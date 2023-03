Roma, da Pellegrini a Belotti: emergenza in attacco per Mourinho (Di venerdì 10 marzo 2023) Se dal campo le sensazioni sono più che positive – doppio successo contro la Juve in campionato e contro la Real Sociedad in Europa League – dall’infermeria, invece, continuano ad arrivare brutte notizie. Proprio nel match contro i baschi, infatti, due calciatori giallorossi sono stati costretti ad alzare bandiera bianca causa infortunio. Si tratta di Lorenzo Pellegrini e di Andrea Belotti; entrambi saranno out per la prossima gara casalinga della Roma contro il Sassuolo. Dunque, dopo gli svariati infortuni occorsi ai vari Spinazzola, Dybala e Wijnaldum, non c’è ancora pace per il tecnico portoghese José Mourinho. Nonostante ciò, però, la Roma continua a macinare punti e successi sia in campionato che in Europa, confermando ampiamente le aspettative di inizio stagione. Roma, da ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 10 marzo 2023) Se dal campo le sensazioni sono più che positive – doppio successo contro la Juve in campionato e contro la Real Sociedad in Europa League – dall’infermeria, invece, continuano ad arrivare brutte notizie. Proprio nel match contro i baschi, infatti, due calciatori giallorossi sono stati costretti ad alzare bandiera bianca causa infortunio. Si tratta di Lorenzoe di Andrea; entrambi saranno out per la prossima gara casalinga dellacontro il Sassuolo. Dunque, dopo gli svariati infortuni occorsi ai vari Spinazzola, Dybala e Wijnaldum, non c’è ancora pace per il tecnico portoghese José. Nonostante ciò, però, lacontinua a macinare punti e successi sia in campionato che in Europa, confermando ampiamente le aspettative di inizio stagione., da ...

