Roma | confermata la squalifica di Mourinho | salterà Sassuolo e Lazio

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ladi due giornate inflitta a Josédal Giudice Sportivo dopo il match contro la Cremonese è stataLadi due giornate inflitta a Josédal Giudice Sportivo della Serie A dopo il match contro la Cremonese è stata. La Corte Federale d’Appello, infatti, ha respinto ufficialmente il ricorso presentato nei giorni scorsi dall’allenatore della. Il tecnico portoghese, ora, non sarà in panchina nei match contro il(domenica alle 18) e contro lanel derby della Capitale. A guidare la squadra ci sarà il suo vice, Salvatore Foti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Respinto il ricorso della Roma, confermata la squalifica di 2 giornate ... FIGC

Dopo la sospensione per Roma-Juventus, oggi pomeriggio il Giudice Sportivo ha deciso di confermare la squalifica di 2 giornate. Il portoghese dunque, salterà le gare contro Sassuolo e Lazio.