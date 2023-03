Roma | confermata la squalifica a Mourinho | salta il derby

(Di venerdì 10 marzo 2023)ladi due turni per JoseBrutta notizia per la: la Corte sportiva d’appello ha appena respinto il ricorso presentato dai … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Confermata la squalifica di due giornate per il tecnico della Roma José Mourinho in seguito al battibecco acceso avuto con il quarto uomo Serra a Cremona. E sui social, il tecnico della Roma torna a fare il famoso gesto delle manette che si era già visto in passato. Il simbolo delle manette di nerazzurra memoria è riapparso nel profilo Instagram di Mourinho, dopo che la Corte sportiva d'appello Figc ha respinto il ricorso della Roma per la squalifica di due giornate comminata al suo allenatore dopo l'espulsione nel match di Cremona. Mourinho non potrà essere in panchina nei match contro Sassuolo e Lazio.

Respinto il ricorso della Roma, confermata la squalifica di 2 giornate a Mourinho FIGC

La Corte d'Appello "sentiti l'arbitro (Piccinini di Forlì), i due assistenti e il IV ufficiale (Serra di Torino)", ha respinto il ricorso della Roma e quindi confermato la squalifica di José Mourinho. José Mourinho rompe il silenzio social dopo essersi visto confermare le due giornate di squalifica per il battibecco con il quarto uomo Serra nel corso di Cremonese-Roma.