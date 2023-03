Roma, confermata la squalifica a Mourinho: le reazioni social del mondo Juve (Di venerdì 10 marzo 2023) Il ricorso presentato da José Mourinho per eliminare la sua squalifica non è andato a buon fine. Ecco le reazioni social del mondo Juve Il ricorso presentato da José Mourinho, allenatore della Roma, per eliminare la sua squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo dopo il match contro la Cremonese non è andato a buon fine. La notizia è stata presa negativamente soprattutto dai tifosi bianconeri, visto che il tecnico portoghese non doveva esserci contro la Juve, ma un rinvio del giudizio della Corte Federale d’Appello lo ha fatto sedere regolarmente in panchina nel match contro la Vecchia Signora. Ecco le reazioni social del mondo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Il ricorso presentato da Joséper eliminare la suanon è andato a buon fine. Ecco ledelIl ricorso presentato da José, allenatore della, per eliminare la suadi due giornate inflitta dal Giudice Sportivo dopo il match contro la Cremonese non è andato a buon fine. La notizia è stata presa negativamente soprattutto dai tifosi bianconeri, visto che il tecnico portoghese non doveva esserci contro la, ma un rinvio del giudizio della Corte Federale d’Appello lo ha fatto sedere regolarmente in panchina nel match contro la Vecchia Signora. Ecco ledel...

