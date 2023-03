Roma | caso Mourinho-Serra | ricorso respinto dalla Corte d'Appello | niente derby!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - SeaWatchItaly : La stessa Guardia Costiera nel 2017 agiva considerando 'ogni imbarcazione sovraffollata un caso SAR di per sé'. All… - DrApocalypse : RT @CheccoCasano: La #Roma fa come sempre giurisprudenza: nel 1' caso della storia di deferimento di un arbitro, l’allenatore espulso ingiu… - ilbianconerocom : Caso Serra-Mourinho, respinto il ricorso della Roma: confermata la squalifica - ilRomanistaweb : ?? Caso #MourinhoSerra, respinto il ricorso della #Roma: salta #Sassuolo e #Lazio #ASRoma -

- Mentre la Procura della Figc ha notificato all'arbitro Marco Serra , quarto uomo di Cremonese -, l'avviso di conclusione delle indagini annunciandogli così il deferimento per violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva e del Codice deontologico degli associati Aia per quanto ...Guardapure la media realizzativa dei bergamaschi si è abbassata improvvisamente. Tra Lecce, ... a - 5 dal quarto posto occupato in questo momento dae Milan. L'Atalanta tenterà di cambiare ...... campus di formazione per la parità di genere che si tiene presso l'Università La Sapienza di. ... C'è il distacco dalla persona amata, talvolta l'aggravante di un tradimento - come neldi ...

Mourinho, respinto il ricorso sul caso Serra: salta anche il derby! Aggiornamenti LIVE Corriere dello Sport

Non a caso nel tritacarte della sua casa in via Micheli ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla newsletter "I sette colli di Roma" a cura di Giuseppe Di Piazza.Contattata da Fanpage.it, Atac ha informato: “Stiamo svolgendo accertamenti e prenderemo tutti i provvedimenti del caso” ...