Roma Capitale ed il terremoto Turchia-Siria, al via la raccolta dei farmaci (Di venerdì 10 marzo 2023) Proseguono le iniziative di Roma Capitale a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Oltre a beni di prima necessità e attrezzature, è stata avviata anche la raccolta di farmaci che si concluderà lunedì 20 marzo. L’iniziativa è promossa da Federfarma Roma, in collaborazione con la Protezione Civile capitolina e l’Ambasciata della Turchia. Un supporto concreto e un segnale di vicinanza a popolazioni che soffrono per uno dei terremoti più drammatici degli ultimi decenni. I volontari della Protezione Civile capitolina raccoglieranno i medicinali e le attrezzature sanitarie donate dai cittadini direttamente nelle farmacie che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà. Sul sito di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) Proseguono le iniziative dia sostegno delle popolazioni colpite dalin. Oltre a beni di prima necessità e attrezzature, è stata avviata anche ladiche si concluderà lunedì 20 marzo. L’iniziativa è promossa da Federfarma, in collaborazione con la Protezione Civile capitolina e l’Ambasciata della. Un supporto concreto e un segnale di vicinanza a popolazioni che soffrono per uno dei terremoti più drammatici degli ultimi decenni. I volontari della Protezione Civile capitolina raccoglieranno i medicinali e le attrezzature sanitarie donate dai cittadini direttamente nellee che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà. Sul sito di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : A Roma la manifestazione di israeliani contro il premier Benyamin Netanyahu mentre è in corso la sua visita ufficia… - matteosalvinimi : Profonda tristezza per la morte dei due piloti nell’incidente avvenuto questa mattina alle porte di Roma. A nome di… - MarinaMana1 : RT @colvieux: A Roma la manifestazione di israeliani contro il premier Benyamin Netanyahu mentre è in corso la sua visita ufficiale nella c… - paoloigna1 : RT @InfoAtac: @DrGregHouse73 @le_pasque @mannocchia @gualtierieurope il nostro personale collabora in maniera continuativa con le forze del… - ZPeppem : RT @colvieux: A Roma la manifestazione di israeliani contro il premier Benyamin Netanyahu mentre è in corso la sua visita ufficiale nella c… -