Roma | “Attenti agli zingari” | gli strani annunci sulla Metro A e la denuncia social di Francesca Mannocchi

Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice "Attenti agli zingari, attenti agli zingari".

La denuncia della giornalista Mannocchi: Su metro Roma l'annuncio ... Fanpage.it

"Attenti agli zingari, attenti agli zingari". L'annuncio choc è stato diramato dagli altoparlanti delle stazioni della metro A di Roma. Parole che non sono passate inascoltate, come denuncia su ...Contattata da Fanpage.it, Atac ha informato: “Stiamo svolgendo accertamenti e prenderemo tutti i provvedimenti del caso” ...