Roma, arrestate tre persone per il pestaggio a sfondo razziale di un bengalese. Due sono minorenni (Di venerdì 10 marzo 2023) Tre persone, due delle quali minorenni, sono state arrestate dai carabinieri per un pestaggio a sfondo razziale avvenuto il 13 novembre 2022 su un autobus. La vittima è un bengalese. I reati contestati sono: rapina aggravata, lesioni personali commesse con finalità di discriminazione o odio razziale e interruzione di pubblico servizio.

Pestaggio a sfondo razziale, tre arresti a Roma Prima gli insulti a sfondo razziale e poi l'aggressione a calci e pugni. Per questo tre persone, di cui due minori, sono state arrestate dai carabinieri a Roma per il reato di rapina aggravata, lesioni personali commesse con finalità di discriminazione e odio razziale ai danni di un cittadino bengalese.