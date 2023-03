Roma, adesivi omofobi contro i tifosi della Lazio all’Olimpico (Di venerdì 10 marzo 2023) Hanno fatto il loro ingresso in scena prima del match tra Roma e Real Sociedad, sulle cancellate davanti l’ingresso della curva nord dello stadio olimpico. Ci stiamo riferendo a degli adesivi omofobi nei confronti della Lazio. Prosegue dunque, la ‘battaglia degli stickers’ tra i tifosi Romanisti e laziali. Numerosi gli adesivi con lo stemma dei biancocelesti su uno sfondo arcobaleno, uno dei simboli maggiormente conosciuti della comunità LGBT. Cori antisemiti dei tifosi della Lazio allo stadio di Napoli: la Figc apre un’inchiesta Gli adesivi omofobi contro i tifosi laziali La guerriglia tra i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) Hanno fatto il loro ingresso in scena prima del match trae Real Sociedad, sulle cancellate davanti l’ingressocurva nord dello stadio olimpico. Ci stiamo riferendo a deglinei confronti. Prosegue dunque, la ‘battaglia degli stickers’ tra inisti e laziali. Numerosi glicon lo stemma dei biancocelesti su uno sfondo arcobaleno, uno dei simboli maggiormente conosciuticomunità LGBT. Cori antisemiti deiallo stadio di Napoli: la Figc apre un’inchiesta Glilaziali La guerriglia tra i ...

