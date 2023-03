Robert Blake | Baretta della TV | è morto a 89 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : È morto l'attore Robert Blake (1933-2023), tra le altre cose interprete di uno dei personaggi più spaventosi della… - RaiNews : Addio a Robert Blake, alias 'Tony Baretta', poliziotto italoamericano trasandato e non convenzionale. Fu anche prot… - ilpost : È morto l’attore statunitense Robert Blake, l’inquietante uomo misterioso di “Strade perdute” di David Lynch - Tammeo6 : RT @gippu1: È morto l'attore Robert Blake (1933-2023), tra le altre cose interprete di uno dei personaggi più spaventosi della storia del C… - botaomeravillao : RT @gippu1: È morto l'attore Robert Blake (1933-2023), tra le altre cose interprete di uno dei personaggi più spaventosi della storia del C… -

AVEVA 89 ANNI Fotogallery - Addio a, ovvero Tony Baretta "Postazione ...... un supereroe a sorpresa in ospedale GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Cher e il suo toy boy in love sulle passerelle di Versace a Los Angeles AVEVA 89 ANNI Fotogallery - Addio a, ovvero ... L'attoreè morto , come ha confermato Variety. L'ex attore bambino, meglio conosciuto per il suo ruolo vincitore di un Emmy come poliziotto sotto copertura nella popolare serie tv degli anni '70 ...

E' morto Robert Blake, interpretò Tony Baretta in tv Agenzia ANSA

Il decesso è avvenuto nella sua casa di Los Angeles. Aveva 89 anni. Nel 2001 era stato accusato dell'omicidio della moglie ...9.00 Cinema.Morto Blake, famoso per serie tv L'attore Robert Blake, il cui vero nome era Michael James Gubitosi, è morto al- l'età di 89 anni.Era stato la star del- la serie tv "Baretta" nel ruolo del ...