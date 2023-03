Roald Dahl | la damnatio memoriae rischia di cancellare la sua missione | aiutare i bambini a non temere i libri

(Di venerdì 10 marzo 2023) Quando si parla di letteratura per l’infanzia è impossibile non citare idi; eclettico scrittore peril cui intento primario è sempre stato quello di dismettere i panni dell’adulto e accogliere il punto di vista dei suoi piccoli lettori. La polemica degli ultimi giorni che lo ha visto protagonista, ha innescato parecchi quesiti: rimaneggiare i testi di uno scrittore significa censurare l’artista, la sua immaginazione, o è solo un dettame provocato da un trend, ormai troppo di moda, che mira al marketing?a processo: marketing, moda o politicamente corretto? Un’operazione che adombra la letteratura Photo Credits: frizzifrizzi.itLa scure del revisionismo storico e letterario si è estesa anche suidi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orgoglionerd : Il problema della Cancel Culture - mollydream93 : RT @illibraio: Voi cosa ne pensate delle polemiche sulle modifiche ai libri dello scrittore britannico? - illibraio : Voi cosa ne pensate delle polemiche sulle modifiche ai libri dello scrittore britannico? - Fantascienzacom : Editoria: Dopo i libri di Dahl un nuovo “caso” coi Piccoli brividi?: Si è molto discusso recentemente sulle modific… - Desy_Icardi : Roald Dahl non si tocca, Cenerentola forse sì (ma col suo consenso) -

... La zona cieca, Avrò cura di te, Per dieci minuti… Ha personaggi buffi e affascinanti, atmosfere che mi hanno ricordato le opere, e l'ho letto d'un fiato in una sera. 'Da sempre ...... quando la principessa Raiyah , sorellastra di re Abd Allah, ha sposato lo scrittore britannico Ned Donovan , nipote di. Re Abd Allah II e la regina Rania sono tra i reali stranieri che ...Un esempio mostruoso di come lavorino lo ha fornito, pochi giorni fa, la decisione della casa editrice Puffin di riscrivere i romanzi del genialeespungendo tutti i termini ritenuti ...

La censura dei libri di Roald Dahl è un triste inganno verso tutti Micromega

Si è molto discusso recentemente sulle modifiche alle quali sono stati sottoposti i libri di Roald Dahl per renderli più inclusivi. Ora pare che una cosa simile sia accaduta con Piccoli brividi, e for ...Lo scrittore e attivista turco: gli autocrati temono l’arte e la letteratura ma sulla censura sbaglia anche l’Occidente ...