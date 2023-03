Rissa tra bande a colpi di sampietrini: Trastevere ostaggio di giovani teppisti (Di venerdì 10 marzo 2023) Una lite a colpi di sampietrini. È successo ieri pomeriggio a Trastevere, dove alcuni ragazzini hanno iniziato a darsele di santa ragione arrivando finanche a sradicare da terra sampietrini per lanciarseli contro. Un passante ha visto quello che stava succedendo e ha chiesto l’intervento della Polizia che è accorsa. È bastato il suono delle sirene perché il gruppo di teppistelli si volatilizzasse. Quartiere preso di mira da gruppi di giovani teppistelli Il quartiere ormai è preso di mira da gruppi di giovani malviventi che, oltretutto, postano le loro ‘gesta’ anche sui social con video. Un’escalation di aggressioni, atti vandalici che spaventano e preoccupano i residenti che si sentono ormai sotto scacco delle bande che hanno colonizzato il quartiere. Quattro giorni fa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) Una lite adi. È successo ieri pomeriggio a, dove alcuni ragazzini hanno iniziato a darsele di santa ragione arrivando finanche a sradicare da terraper lanciarseli contro. Un passante ha visto quello che stava succedendo e ha chiesto l’intervento della Polizia che è accorsa. È bastato il suono delle sirene perché il gruppo di teppistelli si volatilizzasse. Quartiere preso di mira da gruppi diteppistelli Il quartiere ormai è preso di mira da gruppi dimalviventi che, oltretutto, postano le loro ‘gesta’ anche sui social con video. Un’escalation di aggressioni, atti vandalici che spaventano e preoccupano i residenti che si sentono ormai sotto scacco delleche hanno colonizzato il quartiere. Quattro giorni fa ...

