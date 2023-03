Rischio di “corsa agli sportelli” per la californiana Silicon Valley Bank dopo le maxi perdite. La paura dilaga sui mercati (Di venerdì 10 marzo 2023) La paura dilaga e lo fa con i tempi, infinitesimali, dei mercati. Tutti i titoli bancari sono in profondo rosso, negli Stati Uniti oltre che in Europa come in Asia. Tutto parte dalla California dove la Silicon Valley Bank (Svb), una banca di dimensioni relativamente piccole, focalizzata sul settore high tech, si trova a corto di capitale in seguito a perdite da quasi 2 miliardi di dollari riportate sui suoi investimenti. La banca ha quindi emesso azioni per 2,2 miliardi per cercare di raccogliere denaro e rafforzare il suo capitale eroso dalle passività. La notizia ha generato un fuggi fuggi dall’istituto anche perché nomi pesanti della finanza come Peter Thiel hanno suggerito alle aziende hanno i loro depositi nella banca di ritirarli. Dinamiche classiche dell’incubo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Lae lo fa con i tempi, infinitesimali, dei. Tutti i titoli bancari sono in profondo rosso, negli Stati Uniti oltre che in Europa come in Asia. Tutto parte dalla California dove la(Svb), una banca di dimensioni relativamente piccole, focalizzata sul settore high tech, si trova a corto di capitale in seguito ada quasi 2 miliardi di dollari riportate sui suoi investimenti. La banca ha quindi emesso azioni per 2,2 miliardi per cercare di raccogliere denaro e rafforzare il suo capitale eroso dalle passività. La notizia ha generato un fuggi fuggi dall’istituto anche perché nomi pesanti della finanza come Peter Thiel hanno suggerito alle aziende hanno i loro depositi nella banca di ritirarli. Dinamiche classiche dell’incubo ...

