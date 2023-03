Rinviata a data da destinarsi Perugia-Reggina | ecco perché

(Di venerdì 10 marzo 2023) Non si disputerà domani, sabato 11 marzo,, gara valida per la 29ma giornata di Serie B. La decisione è arrivata in seguito alle forti scosse di terremoto che hanno colpito l’Umbria nella giornata di giovedì 9 marzo. Con il match fissato per domani alle 14.00 non ci sono stati i tempi per effettuare tutte le verifiche del caso sullo stadio Renato Curi. La gara è stata cosìdaper motivi precauzionali, anche considerato il probabile afflusso di un elevato numero di persone. Le scosse sono proseguite anche nella giornata di oggi, anche se già nella giornata di ieri era stato effettuato un primo sopralluogo che aveva evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti. Le scuole in città rimarranno chiuse anche domani, mentre il Curi è stato dichiarato inagibile ...

PERUGIA - La gara tra Perugia e Reggina , in programma sabato 11 marzo allo stadio Renato Curi e valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie BKT, è statada destinarsi vista l'ordinanza n. 401 del 10 marzo 2023 emanata dal Comune di Perugia, a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato in questi ultimi giorni il territorio umbro.

La gara tra Perugia e Reggina, in programma domani allo stadio Renato Curi e valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie BKT, è stata rinviata a data da destinarsi vista l'ordinanza n. 40