Rinnovo Lobotka | agenti in città nella giornata di ieri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Marchetti: “Napoli, da formalizzare il rinnovo di Lobotka, poi Rrahmani e Di Lorenzo” - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Sky - Lobotka, gli agenti ieri erano in città: il rinnovo va solo formalizzato - Spazio_Napoli : Lobotka, incontro segreto per il futuro: è successo ieri a Napoli - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Marchetti: “Rinnovo Lobotka? Deve essere solo formalizzato, poi Rrahman… - tuttonapoli : Sky - Lobotka, gli agenti ieri erano in città: il rinnovo va solo formalizzato -

Si è parlato, in tal senso, del sacrificio del trequartista su. Tuttavia, ho visto Immobile ... fra tutte la clausola e soprattutto ilcon il club'. Crede che il possesso palla sia ...Rrahmani -, ecco quando arriva ilCon Rrahmani , così come per, tutto sembra già fatto: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ...Con Amir Rrhamani (così come per) tutto sembra già fatto: resta da definire l'annuncio del ... c'è già l'impegno a rinnovare fino al 2028, blindarlo con unsenza, però, inserimento di ...

SKY: “Rinnovo Lobotka: l’agente a Napoli per la fumata bianca” napolipiu.com

In casa Napoli si attende la fumata bianca per il rinnovo di Stanislav Lobotka. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport ha rivelato le ultime in merito ai microfoni di Radio ...Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte del rinnovo di Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato dal giornalista nella giornata di ieri sono ...