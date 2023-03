Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoChiap85 : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport la scorsa settimana Maldini e Massara avrebbero avuto contatti per il rinnovo di Leao dirett… - orizzonte_oriz : @gilardisil @stefymigliori @VinnieVegaPF @OneFootball Signore e Signori ecco a voi i rigoristi economici! Leao Mi… - FraNasato : Secondo La Gazzetta dello Sport la scorsa settimana Maldini e Massara avrebbero avuto contatti per il rinnovo di Le… - sportli26181512 : L'interrogativo del CorSport: 'Il rinnovo di Leao lo pagherà la Uefa?': Il Corriere dello Sport questa mattina si p… - MilanNewsit : L'interrogativo del CorSport: 'Il rinnovo di Leao lo pagherà la Uefa?' -

E certamente ildiè centrale sotto questo punto di vista, considerato che sinora il Milan ha cercato di raffreddare la politica retributiva con stipendi al di sotto della media delle ...Il Milan ha superato il turno di Champions ed anche ai quarti potrà mettere in mostra la propria argenteria.traed eventuale partenza è in vetrina e il PSG ci pensa Rafaelnon è tornato al gol neanche nella sfida di Champions contro il Tottenham che ha sancito il passaggio ai quarti di ...E ogni tanto si domandava:dove sei E lui: miao! Primo pallone ben difeso al minuto numero 9. ... No, in quel momento inutile parlare dia 7 milioni l'anno come si trattasse di un ...

Rinnovo Leao, ecco la richiesta: la Champions aiuta il Milan Pianeta Milan

Negli ultimi giorni nuovi contatti di Maldini e Massara con i familiari (senza agenti). Il portoghese chiede un quinquennale da 7,5 milioni più altri 2 alla firma: il denaro dei quarti di Champions ai ...Il Corriere dello Sport questa mattina si pone un interrogativo che in molti si stannom chiedendo oggi, a due giorni dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League: ...