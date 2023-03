Rimane chiusa fuori, si lancia dal terrazzo: grave 45enne (Di venerdì 10 marzo 2023) La donna non è in pericolo di vita ma ha riportato fratture e lesioni. La baby sitter pensava di poter atterrare senza problema ma aveva fatto male i calcoli Leggi su lanazione (Di venerdì 10 marzo 2023) La donna non è in pericolo di vita ma ha riportato fratture e lesioni. La baby sitter pensava di poter atterrare senza problema ma aveva fatto male i calcoli

Rimane chiusa fuori, si lancia dal terrazzo: grave 45enne La donna non è in pericolo di vita ma ha riportato fratture e lesioni. La baby sitter pensava di poter atterrare senza problema ma aveva fatto male i calcoli