Riforme interne e politica estera in Cina. Lo sguardo di Fardella

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 marzo 2023) “Assistiamo alla prosecuzione di un percorso che tende a snellire sempre di più l’autonomia dei corpi statali e a trasformarli in appendici del sistema del Partito”, spiega a Formiche.net Enrico, direttore del progetto ChinaMed.it e visiting scholar presso la John Cabot University. Un quadro interpretativo per inserire le notizie che arrivano dalle Due Sessioni della Repubblica Popolare nel loro contesto interno. Le frasi di Xi Jinping e Qin Gang sul contenimento dellada parte degli Usa hanno fatto grande scalpore. Spesso le dichiarazioni dei leader cinesi vengono interpretate all’esterno senza essere contestualizzate nelle logiche e. È chiaro che questo passaggio è reso molto difficile dall’opacità dei processi politici cinesi. Le frasi di Xi Jinping sono interessanti per le tempistiche con cui sono arrivate, ...