Ricordo di Sergio Ramelli all' Itis Molinari di Milano | polemica per la presenza della sottosegretaria FdI Frassinetti

(Di venerdì 10 marzo 2023) Come ogni anno il 13 marzo la scuola ricorda il suo studente ucciso nel 1975. Le associazioni antifasciste: "Commemorazione strumentalizzata per propaganda politica"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_milano : Ricordo di Sergio Ramelli all'Itis Molinari di Milano, polemica per la presenza della sottosegretaria FdI Frassinet… - TelemiaLaTv : Si è svolta alla presenza del sottosegretario alla Giustizia, Antonio Delmastro Delle Vedove, accompagnato dal vice… - FabioB_86 : Il ricordo del sottosegretario alla Giustizia @DelmastroAndrea nella visita al carcere di #Cosenza. La vedova di Se… - webecodibergamo : Il «Cib» in campo per ad andare oltre i servizi storici previsti dalla legge e aprire lo sguardo su esperienze inn… - CosenzaChannel : A distanza di 38 anni Cosenza rinnova il ricordo di Sergio Cosmai -

...rappresentanza parlamentare - per rendere omaggio alla memoria dello studente del Molinari... All'ingresso della nostra biblioteca è collocata una targa indi questo avvenimento, che ci ......Piacenza che a fine febbraio ha vinto la Coppa Italia davanti al presidente della Repubblica...Fanchini IN MEMORIA DI ELENA Sul nostro magazine rosa più che mai c'è poi spazio per il...... che si trova all'interno del Molinari, indi Ramelli. In passato l'ho fatto anche con ... Beppe Sala, ogni anno si reca a rendere omaggio ai giardini intitolati a. Questa è una polemica ...

Ricordo di Sergio Ramelli all'Itis Molinari di Milano, polemica per la presenza della sottosegretaria FdI Fra… La Repubblica

Come ogni anno il 13 marzo la scuola ricorda il suo studente ucciso nel 1975. Le associazioni antifasciste: "Commemorazione strumentalizzata per propaganda politica" ...Fine settimana ricco di appuntamenti per Vette in vista, il festival organizzato dall’associazione Stefano Zavka in collaborazione con il Cai Terni che ha preso via oggi e andrà avanti nel fine settim ...