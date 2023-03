Richard Benson il bugiardo del Metal (Di venerdì 10 marzo 2023) Rendiamo omaggio a Richard Benson, musicista attivo nell’underground romano dei primi anni settanta. Nella sua carriera ha condotto diverse trasmissioni televisive e radiofoniche a sfondo musicale. Figura storica delle emittenti private romane, ha costruito la sua fama su un personaggio caciarone e trash. Ma era anche un grandissimo chitarrista! Dall’Inghilterra al Buon vecchio Charlie Cpyright Caffeina MagazineNato a Woking nel 1955, Richard Benson, ha creato una leggenda già dal suo cognome. Infatti, intorno al vero nome e alla vera nascita sono girate le voci più assurde. Qualcuno sosteneva che si chiamasse Riccardo Benzoni, qualcun altro lo riteneva figlio del boss della Benson & Hedges. In una sua trasmissione feceve vedere un documento di identità che non ha fugato nessun dubbio. Come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Rendiamo omaggio a, musicista attivo nell’underground romano dei primi anni settanta. Nella sua carriera ha condotto diverse trasmissioni televisive e radiofoniche a sfondo musicale. Figura storica delle emittenti private romane, ha costruito la sua fama su un personaggio caciarone e trash. Ma era anche un grandissimo chitarrista! Dall’Inghilterra al Buon vecchio Charlie Cpyright Caffeina MagazineNato a Woking nel 1955,, ha creato una leggenda già dal suo cognome. Infatti, intorno al vero nome e alla vera nascita sono girate le voci più assurde. Qualcuno sosteneva che si chiamasse Riccardo Benzoni, qualcun altro lo riteneva figlio del boss della& Hedges. In una sua trasmissione feceve vedere un documento di identità che non ha fugato nessun dubbio. Come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... judemelros : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana by @boomerhill1968 il 10 marzo del 1955 nasceva Richard Benson chitarrista e conduttore ingl… - FabioLisci : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana by @boomerhill1968 il 10 marzo del 1955 nasceva Richard Benson chitarrista e conduttore ingl… - senzazuccherock : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana by @boomerhill1968 il 10 marzo del 1955 nasceva Richard Benson chitarrista e conduttore ingl… - DonPiricoddi : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana by @boomerhill1968 il 10 marzo del 1955 nasceva Richard Benson chitarrista e conduttore ingl… - boomerhill1968 : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana by @boomerhill1968 il 10 marzo del 1955 nasceva Richard Benson chitarrista e conduttore ingl… -